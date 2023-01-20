Словакия и Чехия готовы передать Украине немецкие танки Leopard, которые им предоставила Германия. Речь идет об около 30 единицах техники.

Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным источника издания в дипломатических кругах, эти две страны поддержат поставку танков Leopard Украине.

В рамках так называемого "кольцевого обмена" Германия согласилась заменить советские танки на меньшее количество Leopard 2A4. Это не последняя модель этого западного танка. Согласно плану, Германия должна передавать по два танка в месяц. По всей вероятности, первые единицы техники Словакия и Чехия уже получили, а в декабре началась подготовка экипажа, пишет газета.

По данным издания, на встрече в формате "Рамштайн", которая проходит сегодня, стороны могут согласовать поставки танков Украине.

"Речь идет в общей сложности о 30 танках Leopard, которые были скуплены и поставлены на хранение промышленностью после списания со складов Швейцарии и Германии", - пишет газета.

Напомним, по данным Sky News, Германия получила первый официальный запрос на передачу Украине танков Leopard 2. Как сообщал телеканал, запрос был от Польши.

Также мы писали, что в правительстве ФРГ заявили, что Шольц не ставил Байдену условия для передачи Украине танков.