В Берлине проходит митинг с призывом к немецкому правительству дать разрешение на поставки танков Leopard Украине.

Соответствующие фото и видео появились в Telegram-каналах.

Главный лозунг митингующих - Free the leopards (Свободу Леопардам! - Ред.).

Напомним, сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак после встречи в формате "Рамштайн" в Германии подтвердил отсутствие решения о поставках танков Leopard Украине.

А скандальный экс-посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия прячется за спиной США и потребовал прекратить "танковый кукольный спектакль".

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.