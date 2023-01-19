Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал важные события, для которых нужны танки "Леопард".

Об этом он написал в своем телеграм-канале, используя смайлики.

"Леопарды" нужны и они должны быть в Украине. Потому что впереди важные события", - сказано в посте Ермака.

Ранее "Страна" сообщала, что несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 в Украину в пятницу, 20 января, во время встречи на авиабазе "Рамштайн". При этом представители минобороны девяти стран Европы подписали "Таллинскую декларацию", в которой содержится обязательство предоставить Украине танки.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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