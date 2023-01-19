Украина получит от Швеции САУ Archer и 50 боевых машин пехоты CV90.

Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон на брифинге. пишет Expressen.

По его словам, Швеция пришлет Украине до 50 БМП CV90, неназванное количество САУ Archer, а также противотанковые системы NLAW.

Обучение украинских бойцов на системах должно пройти в течение пары месяцев.

"Ожидаемый эффект от этого пакета состоит в том, чтобы лучше вооружить Украину для наземных боев. Упомянутые платформы предназначены для наземных боевых действий", - сказал министр.

САУ Archer станет хорошим дополнением к тем системам, которые уже есть в Украине, заявил он.

САУ Archer производится компанией Bofors, которая является частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты.

Самоходная гаубица приводится в боевое положение за 30 секунд, и столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы составляет 30-60 км в зависимости от боеприпаса.

Напомним, ранее СМИ писали, что Франция рассматривает возможность отправки в Украину танков Leclerc, а в Германии обсуждают передачу Украине до 100 танков "Leopard-1".

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Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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