Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 января во Львове заявил о предоставлении Украине зенитных установок и средств противовоздушной обороны в рамках военной помощи.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи.

"За считанные дни до начала войны мы предоставляли Украине военную помощь, в частности в виде (переносных ЗРК) Stinger. Сегодня я привез хорошие новости для Украины: мы передаем системы противовоздушной обороны и определенные зенитные установки, которые должны помочь вам с этой борьбой", - заявил президент Литвы.

О каких именно зенитных системах и средствах ПВО идет речь, Науседа не уточнил.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский поблагодарил Гитанаса Науседу "за решение передать Украине зенитные системы, которые усилят защиту нашей энергетической системы, в частности от атак иранских дронов".

В ноябре прошлого года Литва предоставила снаряды для гаубиц PzH 2000, а также 12 бронетранспортеров М113, 10 из которых оснащены минометами. Запланированный на 2023 год объем военной помощи Украине со стороны Литвы составляет около 40 млн евро.

Напомним, сегодня, 11 января, Зеленский, Дуда и Науседа встретились во Львове и подписали декларацию президентов Люблинского треугольника.

После встречи президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжёлых танков Leopard в рамках международной коалиции.