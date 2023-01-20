Германия устраивает "кукольный спектакль" вокруг танков Leopard.

Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

"Мы призываем нового министра обороны Бориса Писториуса прекратить этот танковый "кукольный спектакль" сегодня в "Рамштайне" вокруг "Леопардов" и расчистить путь для глобальной танковой коалиции, которая даст Украине возможность выбить российские войска", – написал Мельник.

"Германия, пожалуйста, перестаньте прятаться за спиной США", – добавил он.

Напомним, сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак после встречи в формате "Рамштайн" в Германии подтвердил отсутствие решения о поставках танков Leopard Украине.

Ранее мы писали, что Андрей Мельник упрекнул немецких политиков в подыгрывании РФ.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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