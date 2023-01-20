Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с Берлином будут продолжаться консультации по поводу поставок Украине танков "Леопард 2".

Как пишет Spiegel, об этом он сказал во время брифинга на полях саммита в формате "Рамштайн".

У генсека спросили, наносит ли Германия ущерб европейскому единству тем, что еще не поставила ни одного танка "Леопард 2".

"Консультации будут продолжаться", - ответил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что Германия была одним из союзников, которые больше всего поддерживали Украину.

"Артиллерия, боеприпасы, системы ПВО, а теперь и бронетранспортеры типа "Мардер": Германия действительно является лидером в поддержке Украины во многих-многих областях", - сказал он.

Столтенберг высказался в поддержку поставок танков и заявил, что с основными боевыми танками и БМП, а также сотнями другой бронетехники Украина сможет не только защититься от атак России, но и начать новые собственные наступления, чтобы освободить территории.

Напомним, странам НАТО на встрече в Германии в формате "Рамштайн" не удалось достичь единой позиции по поставкам танков Киеву.

Однако при этом Германия поставит Украине дополнительное вооружение и технику на один миллиард евро в рамках военной помощи.