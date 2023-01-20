Германия поставит Украине дополнительное вооружение и технику на один миллиард евро в рамках военной помощи.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Spiegel.

Министр обороны Германии сообщил, что с этим пакетом общий объем немецкой военной помощи с начала войны вырос до 3,3 млрд евро.

Также Писториус добавил, что Германия не откажется от поддержки Украины. Противовоздушную оборону он назвал приоритетом номер один для страны.

Напомним, странам НАТО на встрече в Германии в формате "Рамштайн" не удалось достичь единой позиции по поставкам танков Киеву. Писториус заявил, что такое решение будет принято в ближайшей перспективе, но добавил, что последнее слово остается за канцлером Шольцем.

Ранее сообщалось, что Чехия и Словакия готовы передать Украине предоставленные им Германией танки Leopard. Речь идет об около 30 единицах техники.

Также мы писали, на заседании на базе "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заявил о переломном моменте в войне.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.