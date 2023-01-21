Польша до конца марта передаст Украине дополнительные БМП и танки Т-72, а также планирует обучить украинское подразделение размером с бригаду.

Об этом сообщил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет в Twitter пресс-служба польского Минобороны.

"В рамках нового пакета поддержки для Украины я представил нашу польскую поддержку, заключающуюся в том, что до конца марта мы сможем как вооружить, так и научить украинских солдат", - говорится в заявлении Блащака.

Ранее мы писали, что глава МИД Польши Збигнев Рау раскритиковал встречу в Рамштайне за отсутствие решения по танкам Leopard для Украины.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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