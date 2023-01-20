Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал "Рамштайн" за отсутствие решения по танкам.

Соответствующий пост опубликован в Twtter польского дипломата.

"Снабжение Украины оружием для того, чтобы она могла отразить агрессию России - это не какое-то упражнение по принятию решений. Украинская кровь льется взаправду. Вот - цена колебаний с поставками "Леопардов". Надо действовать, и немедленно", - написал Рау.

Напомним, сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак после встречи в формате "Рамштайн" в Германии подтвердил отсутствие решения о поставках танков Leopard Украине.

Ранее Польша объявила, что готова отдать Украине роту своих танков Leopard 2, но ей, как и другим странам, у которых есть такие танки, нужно разрешение Берлина.

Однако позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что страна может поставить танки Leopard в Украину, не дожидаясь одобрения Германии.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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