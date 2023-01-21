Президент США Джо Байден не сказал прямо, поддерживает ли он предоставление Германией танков Украине.

"Украина получит всю помощь, в которой она нуждается", - ответил Байден на вопрос журналиста.

Странам НАТО на встрече в Германии в формате "Рамштайн" не удалось достичь единой позиции по поставкам танков Киеву.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.