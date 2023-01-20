Министр обороны Украины Алексей Резников назвал отличной встречу в формате "Рамштайн".

Об этом он написал в Твиттере.

"Восьмая встреча в Рамштайне закончилась. Это была отличная встреча друзей. Свободный мир поддерживает Украину и аплодирует отважным украинским солдатам и нашему мужественному народу. Украинская армия получит больше оружия и боеприпасов. Мы победим. Зло будет побеждено", – написал чиновник.

Также Резников опубликовал свои фото с западными коллегами из Рамштайна.

Между тем странам НАТО на встрече в Германии в формате "Рамштайн" не удалось достичь единой позиции по поставкам танков Украине.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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