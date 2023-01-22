Отказ Германии поставлять Украине танки стал "первой серьезной трещиной в том, что когда-то было сплошным фронтом НАТО".

Об этом пишет издание Washington Post в своей редакционной колонке.

Журналисты обрушились на Германию с критикой за отказ поставлять Украине танки "Леопард" и призвали президента США Джо Байдена прислать в Киев "Абрамсы".

В колонке говорится, что немцы, согласно опросам, меньше поддерживают Украину, чем другие страны Запада. А по вопросу об отправке в Украину основных боевых танков жители Германии разделились почти поровну. И канцлер Олаф Шольц "приносит разумную стратегию в жертву политического расчета".

Издание призывает Байдена предоставить Украине танки "Абрамс", чтобы разморозить отправку в Киев "Леопардов" (как считается, это условие выдвигают к США немцы).

Авторы пишут, что "гигантский, пожирающий бензин "Абрамс", требует постоянного обслуживания, поскольку он плохо подходит для местности и возможностей Украины". Но "если отправка нескольких танков "Абрамс" является ключом к выходу из тупика с потенциально гораздо большей партией "Леопардов", президент Байден должен дать свое согласие".

Москва готовится к крупному весеннему наступлению, которое, как ожидается, начнется в ближайшие два месяца. Украина может начать свое собственное наступление. Но американские танки нужно отправить Киеву не только для того, чтобы усилить Украину в решающий момент войны - а и "для того, чтобы сохранить решимость и единство Запада перед лицом самой серьезной угрозой, с которой он сталкивался более чем за поколение".

"Нерешительность Германии является критическим вызовом для единства Запада, и Байден не может сидеть сложа руки", - заключает издание.

Напомним, Германия передаст Украине пакет военной помощи на 1 млрд евро.

Также "Страна" писала, что украинские военные поедут в Польшу учиться управлять "Леопардами", хотя разрешения на передачу танков нет.