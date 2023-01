От представителей украинской власти прозвучало несколько резких заявлений после вчерашней встречи в Рамштайне, на которой не были согласованы поставки танков "Леопард" Украине.

Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил партнеров в том, что их нерешительность убивает украинцев.

"Ваша нерешительность убивает все больше наших людей. Каждый день промедления - это смерти украинцев. Думайте быстрее", - написал Подоляк в Твиттере.

А советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил в интервью ВВС, что западным партнерам пора поставить под сомнение реалистичность собственных обещаний военной помощи Украине, если они так и не придут к согласию в вопросе поставок современных танков.

По его словам, "западная военная помощь должна на два шага опережать действия врага".

“Give us the tools, and we will finish the job,” says Advisor to Ukraine Defense Minister Yuriy Sak as he discusses the war against Russia.



“It is better for all of us to end this in Ukraine, and we can do it,” he also says -- on Bloomberg Television https://t.co/laBlCCBOxR pic.twitter.com/FJILhxi1iw