Подоляк обвинил Запад. Фото: Офис президента

От представителей украинской власти прозвучало несколько резких заявлений после вчерашней встречи в Рамштайне, на которой не были согласованы поставки танков "Леопард" Украине.

Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил партнеров в том, что их нерешительность убивает украинцев.

"Ваша нерешительность убивает все больше наших людей. Каждый день промедления - это смерти украинцев. Думайте быстрее", - написал Подоляк в Твиттере.

Скриншот из Твиттера Михаила Подоляка

А советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил в интервью ВВС, что западным партнерам пора поставить под сомнение реалистичность собственных обещаний военной помощи Украине, если они так и не придут к согласию в вопросе поставок современных танков.

По его словам, "западная военная помощь должна на два шага опережать действия врага".

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников назвал отличной встречу в формате "Рамштайн", хотя она и закончилась ничем в плане предоставления танков.

Как сообщала "Страна", украинские военные начнут учиться управлять танками "Леопард" в Польше

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