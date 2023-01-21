Все три модели танков западных держав - "Абрамс", "Леопард" и "Челленджер" - могут оказаться на поле боя в Украине.

Такое мнение высказали эксперты, опрошенные изданием "Голос Америки".

"Мы вполне можем столкнуться с ситуацией, когда увидим на поле боя британский “Челленджер”, разные модификации “Леопардов” и американский “Абрамс". Мое личное мнение: США предоставят "Абрамсы", и скажут: "Германия, ваша очередь", - говорит Александр Краутер из Центра анализа европейской политики.

По словам экспертов, каждый из танков имеет свои плюсы и минусы.

"Абрамс” – это очень сложная в эксплуатации машина. Более подходящие – и их сотни в различных странах Европы – это германские танки. Они не будут сильно отличаться от того, что уже есть у Украины, поэтому солдат можно будет быстро обучить работе с ними", - считает Ричард Вайц из Гудзоновского института.

Напомним, сегодня от представителей украинской власти прозвучало несколько резких заявлений после вчерашней встречи в Рамштайне, на которой не были согласованы поставки танков "Леопард" Украине.

Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил партнеров в том, что их нерешительность убивает украинцев.

Ранее мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что, несмотря на то, что западные партнеры не смогли согласовать с Германией передачу Украине танков "Леопард", украинские военные начнут учиться управлять ими в Польше. На обучение украинцев управлению "Леопардами" согласие Германии не нужно.