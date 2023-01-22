Германия не будет терять времени и продолжит тесный диалог с союзниками по поставкам танков для Украины.

Об этом заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет Bild.

При этом министр ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2.

"Мы ведем очень тесный диалог по этому вопросу с нашими международными партнерами, прежде всего с США. Чтобы быть максимально подготовленными к возможным решениям, в пятницу я поручил своей команде тщательно все изучить, чтобы в случае возникновения каких-либо обстоятельств мы не теряли времени даром", - заявил министр.

Напомним, что на последнем Рамштайне не согласовали передачу танков Украине.

Замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Германии Андрей Мельник призывал нового министра обороны Бориса Писториуса прекратить этот танковый "кукольный спектакль" и расчистить путь для глобальной танковой коалиции, которая даст Украине возможность выбить российские войска.

Также отметим, что министр обороны Польши Мариуш Блащак после встречи в формате "Рамштайн" в Германии подтвердил отсутствие решения о поставках танков Leopard Украине.

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