Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в обращении президента:

Сообщил о заседании группы "Рамштайн", что, по его словам, "укрепит нашу стойкость". Но добавил, что насчет поставок Украине танков "придется побороться".

Поблагодарил США и еще несколько стран за новую военную помощь. При этом Германию он не упомянул.

Рассказал о телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и встрече с американскими сенаторами.

Сообщил, что в Украине появились новые послы от Финляндии, Кипра, Австрии и Ливии. Им были вручены верительные грамоты.

Между тем Германия заявила, что поставит Украине дополнительное вооружение и технику на один миллиард евро в рамках военной помощи.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.