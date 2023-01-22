Позиция Германии помешала принять политическое решение о поставке Украине танков.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью El Diario.

"Лично я считаю, что в нынешнем состоянии войны нужно поставить танки Украине. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии", - сказал Боррель.

Он оценил общую помощь Украине со стороны ЕС с начала войны в 50 миллиардов евро.

"Это и экономическая помощь, чтобы страна работала, и гуманитарная помощь, помощь беженцам. И мы предоставили Украине военную помощь: 3,5 млрд из Европейского фонда и более 7,5 млрд - вклад государств", - суммировал Боррель.

Ранее Боррель заявил, что идея о создании трибунала по преступлениям РФ в Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран ЕС.

Также Боррель пожаловался на истощение арсеналов Евросоюза из-за военной помощи Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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