Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте 23 января.

Главное из нее:

1. В течение суток противник нанес 4 ракетных, 5 авиационных ударов и более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

2. Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия в Бахмутском направлении. В других направлениях – ведет оборону.

3. Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.



4. Городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков. Большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.

5. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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