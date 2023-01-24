Во вторник, 24 января, в Украине идет уже 335-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 23 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

24 января

09:21 В погранкомитете Беларуси заявляют, что у украинско-белорусской границы сосредоточены 17,2 тысячи украинских военных.

В то же время у польско-белорусского участка границы сосредоточены 3,7 тысячи польских военных.

Также в белорусском погранкомитете заявляют, что на границе с Украиной возведены инженерные заграждения длиной в 141 км.

09:18 "Глава ДНР" Пушилин сменил руководство захваченного Мариуполя.

"Указом" Пушилина 22 января снят глава "администрации" города Константин Иващенко.

Вместо него назначен Олег Моргун, который возглавлял в "ДНР" Новоазовский район.

09:09 С утра под обстрелом оказался Купянск Харьковской области.

Есть попадания в жилые дома, случились масштабные пожары, информация о пострадавших уточняется, сообщили в ОВА.

В течении суток противник обстреливал населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

В Волчанске из-за артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты, ранен 52-летний мужчина.

08:42 CNN пишет о боевой тактике ЧВК "Вагнер".

Журналисты ознакомились с документом украинской военной разведки, который показывает, насколько "вагнеровцы" эффективны в районе Бахмута и как трудно с ними бороться.

В украинском отчете, датированном декабрем, делается вывод, что "Вагнер" представляет собой беспрецедентную угрозу в ближнем бою, даже если несет огромные потери. "Гибель тысяч солдат "Вагнера" не имеет значения для российского общества", - утверждается в докладе ГУР.

"Штурмовые группы без команды не отступают… Самовольный отход группы или без ранений карается расстрелом на месте", - говорится в отчёте.

Согласно украинской оценке, раненые бойцы Вагнера часто остаются на поле боя на несколько часов. "Штурмовой пехоте не разрешается самостоятельно выносить раненых с поля боя, так как их основная задача — продолжать штурм до достижения цели. Если штурм не удался, отступление также разрешено только ночью".

В украинском отчете говорится, что "Вагнер" развертывает мобильные группы численностью около дюжины или меньше, используя реактивные гранатометы (РПГ) и разведку дронами в режиме реального времени, которую в отчете называют "ключевым элементом".

Еще одним инструментом, который есть у солдат Вагнера, является использование оборудования связи Motorola.

Осужденные, десятки тысяч которых были завербованы в ЧВК, часто составляют первую волну штурма и несут самые тяжелые потери — до 80%, по данным украинских официальных лиц.

За ними следуют более опытные бойцы с тепловизорами и приборами ночного видения.

Для украинцев разведка беспилотниками также имеет решающее значение - для предотвращения подхода групп "Вагнера" на расстояние выстрела из гранатомета.

Если силам Вагнера удается занять позицию, артиллерийская поддержка позволяет им вырыть окопы и закрепиться, но эти окопы очень уязвимы для атак на открытой местности.

Тактика Вагнера "единственно эффективна для плохо подготовленных мобилизованных войск, составляющих большинство сухопутных войск России".

Предполагается, что российская армия, возможно, даже адаптирует свою тактику, чтобы стать более похожей на "Вагнера". "Вместо классических батальонных тактических групп ВС России предлагаются штурмовые подразделения", - говорится в отчете.

Как утверждает украинская разведка, часть мобилизованных россиян подумывает о переходе в ЧВК. В одном из перехватов солдат противопоставляет "Вагнера" своему подразделению и говорит: "Это небо и земля. Так что, если я собираюсь служить, черт возьми, я лучше послужу там".

Отметим, что российские оппозиционные ресурсы говорят как раз об обратном - очень высокие потери «Вагнера» фактически остановили приток в него заключенных, которых теперь удается вербовать с большим трудом. Россияне же с воли, которые готовы воевать в Украине, предпочитают идти в регулярные российские войска, где шансы выжить многократно выше, чем в «Вагнере», а деньги платят примерно такие же как и в ЧВК.

08:23 Владимир Зеленский издал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с поста замглавы Офиса президента.

Таким образом он удовлетворил его заявление об отставке.

08:09 Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Впервые официально подтвердив слухи о своей отставке.

08:04 Видео из Марьинки Донецкой области, за которую много месяцев идут бои.

07:48 Главное из сводки украинского Генштаба на утро 24 января:

1. Противник нанес 9 ракетных ударов по Харьковской, Донецкой и Запорожской областям.

2. Продолжается наступление РФ на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском направлении все атаки были отражены. На Запорожском противник обороняется.

3. Отражены атаки в районе Краснопоповки Луганской области. В Донецкой - у Белогоровки, Раздоловки, Соли, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки, Новобахмутовки, Красногоровки, Водяного, Марьинки.

07:15 Утренняя сводка Генштаба ВСУ: