В ночь с 25 на 26 января россияне выпустили по Украине 24 иранских дрона-камикадзе, все они были сбиты Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в телеграм-канале.

Сообщается, что пуски беспилотников производились с западного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 "шахеда". Все они были сбиты зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных сил при взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

В Воздушных силах ВСУ уточняют, что большую часть дронов сбили в центре страны.

Напомним, недавно в Кривом Роге появилось новое средство для борьбы с иранскими дронами-камикадзе. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул показал фото мощных прожекторов, которые применяются для борьбы с "шахедами".

Также мы писали о том, что Израиль передаст Украине технологии умного оповещения о ракетах и дронах. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Точные сроки, когда это произойдет, он не уточнил.