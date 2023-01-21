Следователи украинской прокуратуры пока не могут установить, что РФ использует для атак по Украине дроны, изготовленные именно в Иране.

Такой комментарий дал прокурор департамента по противодействию преступлений в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Иван Чижевский для "Суспiльного".

"Идет досудебное расследование. Оно не будет скорым. Ведь экспертиза необходима не простая, а с участием специалистов, которые смогут выяснить, что это за комплектующие, их происхождение. По экспертизам можно будет установить происхождение данных беспилотников и производителя компонентов", - сказал Чижевский.

Он добавил, что проведение экспертиз усложняется из-за воздушных тревог и новых атак.

"Мы не можем сказать, сколько будут длиться экспертизы из-за того, что Российская Федерация активно обстреливает Украину", - отметил он.

Чижевский объяснил, чем именно занимается следствие.

"Каким образом этот беспилотник появился в Вооруженных силах Российской Федерации, почему он называется "Герань" и "Герань-2", почему он так похож на "Shahed-131", "Shahed-136" и "Mohajer-6"? Вообще, где осуществляется изготовление этих беспилотников, какие пути поставки, кто поставлял? Дата и место изготовления, какие контракты заключались, кто их заключал – это также очень важно в ходе судебного расследования, в ходе установления всех схем", — подчеркнул Чижевский.

Как писала "Страна", Иран официально отрицает поставки в РФ дронов.

Власти Тегерана и Москвы также опровергают информацию о том, что сотрудничают по беспилотникам.