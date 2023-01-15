В марте Россия может поставить Ирану несколько истребителей Су-35, пишет местное издание Tasnim со ссылкой на члена комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента.

Боевые самолеты Тегеран не покупал у Москвы, начиная с 90-х годов. Сейчас речь может идти о 24-х самолетах, которые раньше предназначались для Египта.

Также Иран заказал у России системы ПВО, ракетные комплексы и вертолеты, большая часть которых будет получена в ближайшее время.

Отметим, что Украина и страны Запада заявляют, что Иран поставляет России беспилотники "Шахид", которые наносят удары по Украине.

Также ходят слухи, что Иран готовится продавать Москве баллистические ракеты, ограничив их дальность. В Москве и Тегеране такую сделку отрицают.

В соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, принятой в 2015 году в рамках ядерной сделки, странам не разрешается передавать или получать от Ирана баллистические ракеты и беспилотники с дальностью более 300 километров и полезной нагрузкой более 500 килограммов до октября 2023 года.

Также раньше были разговоры о том, что за эти поставки РФ пообещала исламской республике свои военные товары.

Источники в администрации президента США Джо Байдена рассказали NBC, что в обмен на поставки дронов-камикадзе (прежде всего "Шахед-136") Россия оказывает Ирану военно-техническую поддержку на "беспрецедентном уровне", что может включать в себя поставки вертолетов и систем ПВО.