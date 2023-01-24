Прокуратура объявила о подозрении командиру российского авиаполка, которого обвиняют в отдаче приказов о нанесении ракетных ударов по дому в Днепре, торговым центрам в Кременчуге и Одессе и другим гражданским объектам Украины, в результате чего погибли 84 и были ранены 240 человек.

Речь идет о командире 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вооруженных сил РФ.

Удары ракетами X-22 и Х-32 наносились с помощью ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3.

Ранее СБУ сообщала имя этого полковника: Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971, в/ч 33310.

Как писала "Страна", РФ ударила ракетой по многоэтажке в Днепре 14 января. В мгновение от удара обрушился целый подъезд, спасатели доставали людей из-под завалов.

Генсек ООН осудил ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре, сказав, что он "нарушает международное право".

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, почему Германия блокирует поставки танков Украине.