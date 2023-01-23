В полиции Днепра озвучили последние данные по жертвам ракетного этажа по многоэтажке 14 января. Погибли 46 человек, идентифицировать удалось только 40. Еще девять человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил замначальника полиции области Владимир Богонис, передает "Суспильне".

"В результате удара пострадавших — 127, из них 46 человек погибли, в том числе шесть детей. 40 человек идентифицировали. Девять человек считаются пропавшими без вести. Найдено 6 фрагментов тел", — рассказал Богонис.

Идентификация тел продолжается и может занять еще две недели.

Также от жителей поступило в полицию 431 заявление о повреждении имущества, 47 - о повреждении авто и еще 10 - о повреждении админзданий.

Как сообщалось, лишившиеся жилья из-за ракетного удара по Днепру получат компенсацию до миллиона гривен.

Также "Страна" рассказывала историю супружеской пары, спасенной из-под завалов дома в Днепре.

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