На месте разрушенного ракетным ударом дома в Днепре найдена большая сумма денег. Ее обещают вернуть владельцам
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что на месте разрушенной ракетным ударом многоэтажки в Днепре "найдена очень большая сумма денег".
Об этом Филатов сообщил в соцсетях.
"Никто не спрятал ее, не присвоил. Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции", - сообщил он.
Сумму Филатов не разглашает. При этом он обращается к владельцам средств, чтобы они обратились в полицию. И если они смогут подтвердить сумму и валюту, то их им вернут.
Как писала "Страна", после ракетного удара по многоэтажке в Днепре трое человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.
Также мы сообщали, что по данным местных властей, в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре 236 квартир полностью разрушены.
Кроме того, мы писали, что Филатов сообщил, сколько реально может быть жертв ракетного удара по дому в Днепре.
Напомним, 14 января была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр - ракета ударила по многоэтажному жилому дому.
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