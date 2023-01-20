Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что на месте разрушенной ракетным ударом многоэтажки в Днепре "найдена очень большая сумма денег".

Об этом Филатов сообщил в соцсетях.

"Никто не спрятал ее, не присвоил. Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции", - сообщил он.

Сумму Филатов не разглашает. При этом он обращается к владельцам средств, чтобы они обратились в полицию. И если они смогут подтвердить сумму и валюту, то их им вернут.

Как писала "Страна", после ракетного удара по многоэтажке в Днепре трое человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.

Также мы сообщали, что по данным местных властей, в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре 236 квартир полностью разрушены.

Кроме того, мы писали, что Филатов сообщил, сколько реально может быть жертв ракетного удара по дому в Днепре.

Напомним, 14 января была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр - ракета ударила по многоэтажному жилому дому.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.