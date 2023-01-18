Российская сторона сделала еще одно заявление о ракете, уничтожившей часть жилого дома в Днепре.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что ракета была сбита украинской ПВО, находившейся в жилом квартале.

"Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права... размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом", - сказал Небензя.

Первым версию с ПВО озвучил Алексей Арестович, который после этого был отправлен в отставку с поста советника Офиса президента.

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