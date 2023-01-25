Генштаб ВСУ привел оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 25 января. Противник продолжает интенсивные обстрелы и попытки наступления на Донбассе.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

В течение суток противник нанес 21 авиационный и пять ракетных ударов. Также произвел 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, неся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях безуспешно наступал, все его атаки отражены. На остальных направлениях оккупанты обороняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях артобстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, включая Михальчину Слободу, Леоновку и Ясную Зарю Черниговской области и Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелку в Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку Харьковской области и Стельмаховку в Луганской области.

На Лиманском под огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Ямполевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении были обстреляны 17 населенных пунктов, в частности, Спорное, Бахмут, Ступочки, Белогоровка, Красная Гора, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Богоявленку, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы 20 населенных пунктов. Среди них Времовка, Вольное Поле и Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов под Запорожьем.

На Херсонском направлении артобстрелам подверглись 16 населенных пунктов, включая Гавриловку, Дудчаны, Качкаровку, Белозерку, Новокаиры и Херсон.

Только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлены около 100 раненых россиян. Из-за переполненности больницы после стабилизационных мероприятий их перевозят в больницы Луганска или на территорию России.

В Горловке Донецкой области оккупанты заставляют работников местных предприятий получать паспорта РФ. В случае отказа до 1 марта 2023 года работники будут уволены.

Враг продолжает запугивать местное население на оккупированных территориях. Так, в Джанкойском районе Крыма россияне провели обыски в жилищах более 20 семей крымских татар и осуществили шесть арестов якобы по подозрению в подготовке диверсий и терактов.

Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также ВСУ уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы и три состава боеприпасов противника.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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