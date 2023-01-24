Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 24 января.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

В течение суток противник нанес пять ракетных ударов по гражданским объектам Константиновки Донецкой области и 13 авиаударов. Также произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг продолжает наступать на Бахмутском направлении, несет многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены. На Купянском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник не прекращает обстреливать населенные пункты вдоль линии столкновения. Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них Гута-Студенецкая, Бучки и Михалькина Слобода Черниговской области; Нововасильевка, Сопич, Кучеровка, Студенок, Казачье, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Ворожба, Волфино, Юнаковка Сумской области, а также Басовое, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Веселое, Волчанск, Варваровка и Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы Двуречной, Гряниковки, Кисловки, Берестово Харьковской области, а также Новоселовского, Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку, Червонопоповку, Терны и Ямполевку Луганской области.

На Бахмутском направлении под огнем оказались более 20 населенных пунктов, включая Спорное, Берестово, Белогоровку, Бахмут, Клещеевку, Курдюмовку, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь попали Новобахмутовка, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Новоукраинку, Угледар, Пречистовку, Нескучное и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, включая Времовку, Новоселку, Новополь на Донетчине, а также Ольговское, Малиновку, Веселое в Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать гражданское население. Обстрелам из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов подверглись Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змеевка, Веселое, Бургунка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Херсон.

В Крыму РФ продолжает скрытую мобилизацию местных жителей. В Севастополе с 20 января российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери России в ходе "специальной военной операции" за счет местных гражданских лиц из подразделений Черноморского флота. Всем гражданским работникам дали заполнить формы и указать воинское звание в запасе и наличие водительского удостоверения.

Противник продолжает нести колоссальные потери в боях. Более 450 раненых россиян лечат в городской больнице оккупированного Днепрорудного Запорожской области. Также переполнена ранеными россиянами Васильевская районная больница Запорожской области.

Авиация ВСУв течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

В течение текущих суток подразделениями зенитно-ракетных войск Воздушных сил ВСУ за 30 минут были уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи у Евгеньевки Волновахского района Донецкой области. Также в районе Бахмута был сбит российский Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили восемь районов сосредоточения оккупантов.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

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