Утром 25 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. В течение суток войска РФ нанесли 4 ракетных, 26 авиационных ударов и более 100 обстрелов из РСЗО. В Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы более 40 населенных пунктов. В Херсоне войска РФ обстреляли роддом, школу и поликлинику.

2. Враг не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

3. Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Волшебное Донецкой области.

4. Из Каховки оккупанты вывозят медицинское оборудование центральной городской больницы в город Геническ Херсонской области.

5. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. ВСУ уничтожили СУ-25, 3 ударных российских вертолета КА-52, 5 БПЛА.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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