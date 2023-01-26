В нескольких регионах Украины сообщают о взрывах.

Об этом пишут местные паблики.

Сообщают о взрывах в Запорожье, Вольнянске Запорожской области и Херсоне. В Запорожской области работает ПВО.

О беспилотниках и ракетах также сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Паблики Днепра сообщают, что в городе задымление после прилёта.

Также воздушная тревога в Киеве. Сообщают о подлете "Шахедов".

В Киевской области - угроза атаки, сообщает областная администрация.

Телеграм-каналы пишут, что в регионе вражеские беспилотники.

Также "Шахиды" ещё есть в небе Днепропетровской области, сообщили в облсовете.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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