На одном из пляжей Одесской области обнаружили морскую мину, которую вынесло на берег во время шторма. Боеприпас обезвредили путем подрыва.

Соответствующее видео публикует пресс-служба ВМС ВСУ в субботу, 21 января.

Мина была обнаружена на пляже местными жителями среди камней. Специалисты провели контролированный подрыв боеприпаса и обезвредили опасную находку.

В командовании призвали жителей Одесской области быть осторожными, поскольку из-за шторма в Черном море мины часто выносит к побережью.

Ранее мы писали, что в декабре прошлого года специалисты ГСЧС обезвредили мину, которую из-за шторма на Черном море вынесло в устье Дуная.

Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 331-го дня войны. Генштаб заявлял, что Украина отбила атаки у ряда населенных пунктов. Бои вокруг Бахмута при этом не прекращаются. В Немецкой разведке заявили о высоких потерях обеих сторон в этом районе. Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины - на сумму 2,5 миллиарда долларов. Нидерланды поставят Украине две системы ПВО "Пэтриот", Германия не разморозила поставку танков, при этом поставит дополнительное вооружение и технику на миллиард евро.

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