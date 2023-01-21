В Одесской области обезвредили морскую мину, которую вынесло на берег во время шторма. Видео взрыва
На одном из пляжей Одесской области обнаружили морскую мину, которую вынесло на берег во время шторма. Боеприпас обезвредили путем подрыва.
Соответствующее видео публикует пресс-служба ВМС ВСУ в субботу, 21 января.
Мина была обнаружена на пляже местными жителями среди камней. Специалисты провели контролированный подрыв боеприпаса и обезвредили опасную находку.
В командовании призвали жителей Одесской области быть осторожными, поскольку из-за шторма в Черном море мины часто выносит к побережью.
Ранее мы писали, что в декабре прошлого года специалисты ГСЧС обезвредили мину, которую из-за шторма на Черном море вынесло в устье Дуная.
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