В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщают, что в ночь на 21 января будут взрывы на Десне.

Об этом пишет в Telegram пресс-служба КГГА.

Сообщается, что из-за ледохода на Десне в районе села Погребы на этой реке образовалась пробка, вызвавшая повышение уровня воды и подтопление в прибрежных зонах.

С целью решения этой проблемы, в ночь с 20 на 21 января 2023 саперами будет совершен подрыв ледовой пробки. Ориентировочное время взрыва 23:00 – 01:00.

Прогнозируется, что звук взрыва может быть достаточно громким для жителей Погреба и Зазимья. Учитывая ночное время, взрывы могут быть услышаны также в других соседних населенных пунктах.

Кроме того, в киевских Telegram-каналах появилось видео ледовой пробки, которую будут подрывать саперы.

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