Власти Киева предупреждают о возможных звуках взрывов, которые будут слышны на северных окрестностях столицы. Граждан просят не пугаться, это будет работа саперов.

Об этом сообщает КМДА.

Взрывоопасные предметы будут ликвидировать в Вышгородском районе области.

Ранее мы публиковали видео, как в Одесской области обезвредили морскую мину, которую вынесло на берег во время шторма.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.