На севере Киева сегодня могут быть слышны звуки взрывов из-за работы саперов - КМДА
Власти Киева предупреждают о возможных звуках взрывов, которые будут слышны на северных окрестностях столицы. Граждан просят не пугаться, это будет работа саперов.
Об этом сообщает КМДА.
Взрывоопасные предметы будут ликвидировать в Вышгородском районе области.
Ранее мы публиковали видео, как в Одесской области обезвредили морскую мину, которую вынесло на берег во время шторма.
Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.