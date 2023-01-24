Из Угледара Донецкой области в Киевскую область эвакуировали племенных лошадей.

Видео и фото животных публикуют местные телеграм-сообщества.

Сообщается, что копытных везли в Ивано-Франковск, но некоторые добрались до Киевщины крайне изнуренными. На видео сразу несколько животных лежат на земле. Неясно, живы ли они или просто отсыпаются после долгой дороги.

Летом "Страна" писала, что в поселке Метелкино под Северодонецком, где в шли ожесточённые бои, в результате обстрелов сгорел конно-спортивный комплекс "Виртуоз". Все лошади погибли.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, почему Германия блокирует поставки танков Украине.