Посольство Украины в Грузии не исключает возможности эвакуации украинских граждан из страны, если будет восстановлено прямое авиационного сообщения между Грузией и РФ и начнется массовый наплыв россиян.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

"В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, я хочу сказать, что на сегодня посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии", - сказал он.

Касьянов отметил, что на фоне значительного роста угрозы безопасного пребывания в Грузии в связи с аномальным наплывом россиян посольство всячески способствует возвращению граждан Украины домой.

"Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех, наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как самый оптимальный", - заявил он.

Как писала "Страна", после объявления частичной мобилизации в Грузию въехали около 700 тысяч россиян.

В конце сентября из-за объявленной в России мобилизации на выезде из РФ в Грузию собралась огромная очередь, а грузинские пункты пропуска перевели в особый режим.