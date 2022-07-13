В результате боевых действий Украина может потерять сразу несколько конных заводов с ценными породами лошадей.

Об этом в комментарии "Стране" сообщила президент Ассоциации скачек и бегов Татьяна Андрейшина.

По ее словам, сейчас под угрозой находятся конезаводы в трех областях: Харьковской, Запорожской и Днепропетровской. В связи с этим Андрейшина обратилась в Минэкономики, которому подчиняется ГП "Конярство", чтобы эвакуировать лошадей.

"Из-за оккупации мы уже потеряли четыре конных завода и 450 лошадей в Луганской области. Среди них новоалександровский тяжеловоз — это порода, выведенная на территории Украины. В итоге завод больше не выводит тяжеловозов, осталось всего 30 таких лошадей в Дубровском конезаводе. Сейчас мы пытаемся достучаться, чтобы спасти хотя бы ценный маточный состав с жеребятами из Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. Из-за сильных взрывов у лошадей может случится разрыв сердца, а в случае обстрелов они могут просто погибнуть", — объяснила она.

Кроме того, Андрейшина считает, что если линия фронта сдвинется, лошади на заводах могут остаться взаперти.

"Из-за страха за свою жизнь люди могут убежать. Животные - нет. Сейчас лошадей вполне легко можно вывезти — например, на Мирогощанский ипподром или в Дубровский конезавод", — говорит она.

В целом на сегодняшний день на заводах в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях находятся около 400 лошадей. При этом среди них есть кони ценных пород.

"Считается, что у каждой страны есть своя порода лошадей. В Украине это украинская верховая — лошадь национального значения, достояние Украины. Плюс это орловские рысистые украинской генерации. Сейчас эти лошади находятся на Лозовском и Запорожском конезаводах, их в первую очередь необходимо эвакуировать", — говорит эксперт.

Как объяснила Андрейшина, основная проблема при эвакуации лошадей — затраты на топливо и корма для животных.

"Мы уже нашли коневозы, но солярка дорогая, а денег в ГП "Конярство" нет. Также необходимо обеспечить лошадей кормами. А зачем людям такой геморрой, если можно просто украсть, а не спасать животных? Это очень халатное отношение, потому что даже во Вторую мировую войну наши люди перегоняли и прятали от немцев целые табуны лошадей. К сожалению, никто из чиновников не понимает, какую ценность может потерять наша страна — многолетнюю работу селекционеров и лошадей-рекордсменов редких пород", — сказала Андрейшина.

По ее словам, она обратилась во все возможные госинстанции, но реакции не поступило.

Лошади с конного завода в Запорожской области

В июне "Страна" сообщала, что в поселке Метелкино под Северодонецком, где в шли ожесточённые бои, в результате обстрелов сгорел конно-спортивный комплекс "Виртуоз". Все лошади погибли.

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