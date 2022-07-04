В ночь с 3 на 4 июля был нанесен сильный удар по Снежному и Торезу в неподконтрольной части Донецкой области.

Видео последствий удара публикуют в соцсетях.

По данным очевидцев, взрыв был очень мощным с ярким заревом. Местные паблики пишут о прилете по складу с боеприпасами и заводу "Химмаш".

Отметим, Снежное и Торез находятся примерно 65 километрах от линии фронта.

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