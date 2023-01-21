В субботу, 21 января, состоялась самая массовая за время войны эвакуация пациентов больниц из Херсона во Львов.

Об этом сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Все пациенты – "люди старшего возраста, которые находились в медучреждениях Херсона и окрестностей". Во Львовскую область их привез специальный состав.

Специалисты Львовского областного центра экстренной помощи и их польские коллеги встретили пациентов и направили в лечебницы области.

Ранее мы писали, что еще в конце декабря прошлого года глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей региона эвакуироваться из-за возможных проблем с отоплением и водой.

Напомним, по данным Минреинтеграции, из Херсона с начала эвакуации выехали 11 тысяч жителей.

Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 331-го дня войны. Генштаб заявлял, что Украина отбила атаки у ряда населенных пунктов. Бои вокруг Бахмута при этом не прекращаются. В Немецкой разведке заявили о высоких потерях обеих сторон в этом районе. Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины - на сумму 2,5 миллиарда долларов. Нидерланды поставят Украине две системы ПВО "Пэтриот", Германия не разморозила поставку танков, при этом поставит дополнительное вооружение и технику на миллиард евро.

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