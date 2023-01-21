Во Львов прибыли пациенты из херсонских больниц. Фото: Telegram/kozytskyy_maksym_official

В субботу, 21 января, состоялась самая массовая за время войны эвакуация пациентов больниц из Херсона во Львов.

Об этом сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Все пациенты – "люди старшего возраста, которые находились в медучреждениях Херсона и окрестностей". Во Львовскую область их привез специальный состав.

Специалисты Львовского областного центра экстренной помощи и их польские коллеги встретили пациентов и направили в лечебницы области.

Из Херсона во Львов эвакуировали пациентов больниц

Из Хзрсона во Львов состоялась самая массовая эвакуация пациентов больниц

Из Хзрсона во Львов состоялась самая массовая эвакуация пациентов больниц

Ранее мы писали, что еще в конце декабря прошлого года глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей региона эвакуироваться из-за возможных проблем с отоплением и водой.

Напомним, по данным Минреинтеграции, из Херсона с начала эвакуации выехали 11 тысяч жителей.

Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 331-го дня войны. Генштаб заявлял, что Украина отбила атаки у ряда населенных пунктов. Бои вокруг Бахмута при этом не прекращаются. В Немецкой разведке заявили о высоких потерях обеих сторон в этом районе. Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины - на сумму 2,5 миллиарда долларов. Нидерланды поставят Украине две системы ПВО "Пэтриот", Германия не разморозила поставку танков, при этом поставит дополнительное вооружение и технику на миллиард евро. 

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