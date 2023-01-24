В Киеве завтра продолжат действовать графики планового отключения света.

Об этом сообщил гендиректор компании Yasno в Фейсбуке.

"На завтра предусмотрены следующие ограничения: до 981 МВт днем, 642 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребностей потребителей в электроэнергии...

В Днепре и области ситуация сегодня более сложная. Ограничения на эти сутки у них были 1192 МВт днем/1162 МВт ночью. Однако за день Укрэнерго снизило лимит потребления на 150 МВт. Сейчас потребность в области гораздо выше, а мощности не хватает. Поэтому Укрэнерго задействовал экстренные отключения.

На завтра область ограничена в 1186 МВт в день и 1170 МВт на ночь, что позволит обеспечить 54% потребностей в случае, если температура на улице не будет падать", – говорится в сообщении.

Ранее в Укрэнерго сообщили, в каких еще регионах страны завтра будут действовать графики плановых отключений.

Накануне стало известно, что за несоблюдение графиков отключения электричества в Украине оштрафовали несколько облэнерго.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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