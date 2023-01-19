Наступление весны с повышением температуры и ростом продолжительности светового дня вместе с продолжающимися усилиями по ремонту поврежденных энергообъектов должно принести улучшение в ситуацию с энергоснабжением.

Такое мнение выразил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма на полях Всемирного экономического форума в дискуссии в "Украинском доме".

"Я думаю, что начиная с середины марта-начала апреля ситуация с поставками должна стать намного лучше", – сказал Шурма.

Он объяснил, что сезонное потребление электроэнергии снизится примерно на 25-30%: отключатся насосы, которые работают на отопление, население перестанет использовать электроотопление, день станет длиннее.

По его словам, текущие отключения энергоснабжения – это проблема, и все же она не столь критична, так как украинские производственные мощности во всех отраслях работают на 50-60-70% своих мощностей.

"Таким образом, обычно им удается адаптировать свой производственный график, чтобы он по-прежнему работал на 70–80% от того, что они производили раньше. Так что на данный момент это не так критично", – сказал замглавы ОП.

Он добавил, что есть также проблема с ростом цен. Однако Шурма считает, что причиной является глобальное ценообразование на энергию и перестройка энергоснабжения Европы, поэтому ситуация должна нормализоваться со снижением цены до прежнего уровня поле "пары тяжелых лет".

Напомним, на днях энергетики предупредили украинцев о новых длительных отключениях света.

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