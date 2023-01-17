Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг оштрафовала за несоблюдение графиков отключений света три энергокомпании на 85 тысяч гривен. Речь идет о "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ в Facebook.

Сообщается, что проверки охватывали деятельность компаний в течение ноября – декабря 2022 года и осуществлялись из-за многочисленных жалоб потребителей.

"В частности, эти ОСР распределили участие потребителей в разгрузке энергосистемы неравномерно, не соблюдая принцип социальной справедливости. Кроме того, они неправильно информировали потребителей об отключениях электроэнергии, в том числе через собственные сайты", - говорится в сообщении.

Каждое из упомянутых облэнерго вынуждено заплатить штраф в сумме 85 тысяч гривен. На руководителей этих компаний наложены административные взыскания в виде штрафа в размере 1700 грн.

Ранее НКРЭКУ заявляла, что проведет проверку 7 облэнерго, включая Киев и область, из-за несоблюдения графиков отключения электричества.

Также писали, что энергетики предупредили украинцев о новых длительных отключениях света.