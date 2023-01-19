Вечером генерация покрывает три четверти потребления. В Укрэнерго рассказали о ситуации со светом 19 января
По состоянию на утро четверга, 19 января, в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит мощностей, особенно в вечернее время, когда генерация может покрыть лишь 3/4 потребления электричества. Тем не менее, потребление сегодня ожидается в меньшем объеме из-за потепления.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
В компании заявили, что причина дефицита электроэнергии - российские атаки, в результате которых повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.
"Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций", - заявили в Укрэнерго.
В связи с дефицитом в областях действуют круглосуточные лимиты энергопотребления.
В Укрэнерго также отчитались, что вчера завершили ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе. Также восстановили поврежденную в очередной раз линию электропередачи, которая соединяет ЗАЭС с энергосистемой Украины, обеспечивает ее питание, предотвращая аварию.
В компании напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов беспилотников по энергообъектам.
Напомним, в Днепре сегодня действуют экстренные отключения света. Киев и Одесса вернулись к графикам.
Также сообщалось, что в Украине хотят создать аварийные бригады, которые будут отключать свет в домах, где он есть после жалоб соседей.