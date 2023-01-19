По состоянию на утро четверга, 19 января, в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит мощностей, особенно в вечернее время, когда генерация может покрыть лишь 3/4 потребления электричества. Тем не менее, потребление сегодня ожидается в меньшем объеме из-за потепления.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

В компании заявили, что причина дефицита электроэнергии - российские атаки, в результате которых повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.

"Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций", - заявили в Укрэнерго.

В связи с дефицитом в областях действуют круглосуточные лимиты энергопотребления.

В Укрэнерго также отчитались, что вчера завершили ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе. Также восстановили поврежденную в очередной раз линию электропередачи, которая соединяет ЗАЭС с энергосистемой Украины, обеспечивает ее питание, предотвращая аварию.

В компании напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов беспилотников по энергообъектам.

Напомним, в Днепре сегодня действуют экстренные отключения света. Киев и Одесса вернулись к графикам.

Также сообщалось, что в Украине хотят создать аварийные бригады, которые будут отключать свет в домах, где он есть после жалоб соседей.