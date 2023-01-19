В Днепре сегодня действуют экстренные отключения света. Киев и Одесса вернулись к графикам
Киев и Одесса сегодня с утра четверга, 19 января, вернулись к графикам стабилизационных отключений света, как и анонсировалось ранее.
Об этом сообщила компания ДТЭК.
График стабилизационных отключений в Киеве можно посмотреть на сайте компании.
В Одессе при этом ночью с полуночи до 07:00 будут применяться параллельно и экстренные отключения, ранее об этом также сообщали в ДТЭК.
Как отключают свет в Одессе - смотрите здесь.
При этом в Днепре пока графики отключений не действуют. В городе сегодня - экстренные отключения света.
Напомним, ранее сообщалось, что энергопредприятия Харьковской области серьезно повреждены, свет продолжат выключать.
Также мы писали, что в Украине хотят создать аварийные бригады, которые будут отключать свет в домах, где он есть после жалоб соседей.
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