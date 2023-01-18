Одесская область уже завтра, 19 января, сможет вернуться к плановым отключениям света по графику. Но этой ночью еще будут действовать аварийные отключения.

Об этом сообщает ДТЭК.

С полуночи до 7 утра для области установлен лимит в 371 МВт, что составляет 30% общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура.

Зато уже с 7 утра и до полуночи лимит будет удвоен - до 650 МВт.

"В текущих погодных условиях и уровня потребления электроэнергии потребителями этого лимита будет достаточно для применения графиков стабилизационных отключений", – говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, что последние несколько дней в регионе действовали экстренные отключения света.

А в "Укрэнерго" сегодня сообщили, что генерация пока не покрывает и четверти потребления.

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