Одесская область на Крещение может вернуться к отключениям света по графику
Одесская область уже завтра, 19 января, сможет вернуться к плановым отключениям света по графику. Но этой ночью еще будут действовать аварийные отключения.
Об этом сообщает ДТЭК.
С полуночи до 7 утра для области установлен лимит в 371 МВт, что составляет 30% общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура.
Зато уже с 7 утра и до полуночи лимит будет удвоен - до 650 МВт.
"В текущих погодных условиях и уровня потребления электроэнергии потребителями этого лимита будет достаточно для применения графиков стабилизационных отключений", – говорится в сообщении ДТЭК.
Напомним, что последние несколько дней в регионе действовали экстренные отключения света.
А в "Укрэнерго" сегодня сообщили, что генерация пока не покрывает и четверти потребления.
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