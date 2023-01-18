В Киеве, Одессе и Днепре с утра среды, 18 января, действуют экстренные отключения света, стабилизационные графики не работают.

Об этом сообщает компания ДТЭК на своем сайте.

Компания добавила, что энергетики делают все возможное, чтобы скорее стабилизировать ситуацию.

Напомним, вчера в Yasno говорили, что дефицит в энергосистеме остается значительным. По словам гендиректора компании, за окном стало теплее, но объемы потребления пока не падают из-за "отложенного спроса".

Также мы сообщали, что за несоблюдение графиков отключения электричества в Украине оштрафовали три облэнерго.

Кроме того, писали, что в ДТЭК предупредили украинцев, что отключения света продолжатся и после отопительного сезона.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.