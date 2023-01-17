В Киеве завтра сохранятся экстренные отключения света из-за существенного дефицита мощностей.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"У Киева сегодня было ограничение в 952 МВт. Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти от экстренных отключений к плановым, стабилизационным. Графики бездействуют. На завтра прогнозируемые ограничения такие же, как сегодня. Сказать, удержимся ли мы в графиках завтра, пока сложно", – написал он.

По словам Коваленко, за окном стало теплее, но объемы потребления пока не падают из-за "отложенного спроса".

"Как только лимиты от Укрэнерго станут больше и мы сможем вернуться к графикам, то и отложенный спрос начнет спадать", – добавил он.

Ранее энергетики предупредили украинцев о новых длительных отключениях света и "тяжелых днях или даже неделях".

А премьер Денис Шмыгаль сообщил, какие объекты энергетики были поражены воскресной ракетной атакой.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

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