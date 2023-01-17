В Киеве, Одессе и Днепре во вторник действуют экстренные отключения света - ДТЭК
В Киеве, Одессе и Днепре во вторник, 17 января, продолжаются экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.
На сайте компании указано, что графики стабилизационных отключений, составленные ранее, в настоящее время не действуют.
"В регионе происходят экстренные отключения света (ГАО). Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, сейчас не действуют", - говорится в сообщении.
Проверить наличие текущих отключений в Киевской области можно по ссылке.
Наличие текущих отключений в Киеве можно проверить здесь.
Как сообщалось, энергетическая инфраструктура восстанавливается после 12-го ракетного удара России на энергосистему, продолжаются ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами объектах.
Напомним, после субботней атаки РФ энергетики предупредили украинцев о новых длительных отключениях света.
Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.