В Киеве, Одессе и Днепре во вторник, 17 января, продолжаются экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.

На сайте компании указано, что графики стабилизационных отключений, составленные ранее, в настоящее время не действуют.

"В регионе происходят экстренные отключения света (ГАО). Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, сейчас не действуют", - говорится в сообщении.

Проверить наличие текущих отключений в Киевской области можно по ссылке.

Наличие текущих отключений в Киеве можно проверить здесь.

Как сообщалось, энергетическая инфраструктура восстанавливается после 12-го ракетного удара России на энергосистему, продолжаются ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами объектах.

Напомним, после субботней атаки РФ энергетики предупредили украинцев о новых длительных отключениях света.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.