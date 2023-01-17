Последняя ракетная атака России имела тяжелые последствия для украинской энергетики.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Потерпели повреждения объекты генерации: один блок тепловой электростанции на востоке и восемь блоков тепловых электростанций на западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия. Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме. Что заставляет каждый день, начиная с 15 января, применять аварийные отключения", – сообщил премьер.

Однако, по его словам, энергосистема выстояла, осталась цельной и управляемой.

"В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для устранения повреждений", – написал Шмыгаль.

Как сообщалось, сегодня в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, аварийные отключения действуют в шести областях.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Украине может в любой момент произойти крах энергетической инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

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