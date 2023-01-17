Тяжелые последствия. Шмыгаль сообщил, какие объекты энергетики были поражены воскресной ракетной атакой
Последняя ракетная атака России имела тяжелые последствия для украинской энергетики.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Потерпели повреждения объекты генерации: один блок тепловой электростанции на востоке и восемь блоков тепловых электростанций на западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия. Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме. Что заставляет каждый день, начиная с 15 января, применять аварийные отключения", – сообщил премьер.
Однако, по его словам, энергосистема выстояла, осталась цельной и управляемой.
"В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для устранения повреждений", – написал Шмыгаль.
Как сообщалось, сегодня в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, аварийные отключения действуют в шести областях.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Украине может в любой момент произойти крах энергетической инфраструктуры.
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