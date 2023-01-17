Первую половину отопительного сезона в Украине энергетики прошли и смогут пройти полностью и весь сезон.

Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

"Прошли половину отопительного сезона, мужественно пройдем и весь. Конечно, и здесь не нужно питать иллюзий, это будет непросто. Впереди еще минимум три месяца, и многое еще предстоит сделать и выдержать, чтобы эти дни пройти. Но мы сможем", - сказал Салеев.

По его словам, за время первой половины отопительного сезона, или за последние 90 дней, энергохолдингу удалось помимо восстановления оборудования после обстрелов планово отремонтировать четыре энергоблока ТЭС, ввести в работу восемь новых лав, а также поддержать топливом не только собственные, но и государственные ТЭС посредством отгрузки им в конце 2022 года 120 тыс. тонн угля.

Гендиректор сообщил, что машиностроители компании в условиях релокации продолжают снабжать угледобывающие предприятия необходимым горно-шахтным оборудованием.

"Это позволяет шахтам "ДТЭК" в условиях войны работать на максимуме и обеспечивать потребности украинских ТЭС в угле", - отметил Салеев.

Также он напомнил, что "ДТЭК Энерго" выдержал 26 террористических атак на ТЭС.

"Трое энергетиков погибли, 26 ранены, пострадали работники подрядных организаций и спасатели. Таковы реалии, в которых последние месяцы работают украинские энергетики", - сообщил гендиректор.

Салеев отметил, что повреждения объектов являются серьезными, но после каждой атаки украинская энергосистема пытается восстанавливаться в максимально сжатые сроки.

Напомним, ранее мы писали, что дефицит генерации в энергосистеме после ракетной атаки 14 января огромный, и отключения могут быть продолжительными.

Также мы сообщали, что глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что следующие дни в энергетике будут трудными.